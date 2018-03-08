التحول الرقمي في منطقة الخليج 2018

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كشفت دراسة حديثة قامت بها مايكروسوفت جمعت ما يقرب من 1000 شركة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي أن شركتان من أصل كل ثلاث شركات تخطط لاستثمار 5% أو أكثر من عائداتها في التحول الرقمي لعام 2018.

%84

من المؤسسات تدري أن التحول الرقمي هو وسيلة لتقليل التكاليف وزيادة العائدات

%49.5

ترى أن بنية تقنية المعلومات التحتية الخاصة بهم تحتاج إلى تجديد شامل

%86

تنفذ فعلياً خطط رسمية لرقمنة العمليات

%79

تضع التحول الرقمي ضمن أولوياتها للعام القادم

83 %

على دراية بمصطلح التحول الرقمي

68 %

تعتزم استثمار 5% أو أكثر من عوائدها في التحول الرقمي

32 %

تتطلع لاستثمارا أكثر من 5% من عوائدها في تمويل البحث عن سبل لتحسين أعمالها رقمياً

التقنيات الأكثر أهمية هذا العام بحسب الشركات

الحوسبة السحابية 51%

ذكاء الأعمال 41%

انترنت الأشياء 37%

الذكاء الاصطناعي 29%

التحليلات التنبؤية 21%

الروبوتات الآلية وأتمتة الأعمال 14%

المصدر: مايكروسوفت