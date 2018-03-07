«نيسان» تتحول للمركبات الكهربائية

جاء تسريع عملية التحول نحو السيارات الكهربائية على رأس اهتمامات شركة نيسان خلال معرض جنيف للسيارات هذا العام. وخطف الأنظار العرض لأحدث سيارة نيسان مشاركة في بطولة سباق السيارات الكهربائية «فورمولا-إي»، والتي تعرض للمرة الأولى عالمياً.

وعرضت الشركة سيارة نيسان «ليف» الجديدة الكهربائية بالكامل منعدمة الانبعاثات، حيث يتم عمل طلب على هذه السيارة في قارة أوروبا كل 12 دقيقة، مما جعلها السيارة الكهربائية الأسرع مبيعاً في أوروبا. وتجسد السيارة الجديدة رؤية شركة نيسان لمستقبل التنقل الذكي. وتأتي في مقدمة ترويج العلامة لرؤيتها الموسعة لتحقيق مجتمع أكثر تنوعاً وثقة.