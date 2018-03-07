عطل عالمي يصيب «تليجرام» و«سجنال»

توقف اثنان من التطبيقات المشفرة الأكثر شهرة في العالم «تليجرام» و«سجنال» عن العمل خلال الساعات الأولى من صباح أمس في أغلب دول العالم، حيث أبلغ مستخدمو تطبيق «تليجرام» في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر» أنهم غير قادرين على فتح واستخدام التطبيق بشكل كامل، في حين أن مستخدمي «سجنال» وجدوا أن التطبيق لا يعمل في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأستراليا.

وقال المتحدث باسم تليجرام: «يواجه بعض مستخدمينا في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً مشكلات في الاتصال، ويتم الآن التعامل مع العطل الفني وستعود الخدمة في أقرب وقت ممكن»، لكن لم يعلق حساب «سجنال» على العطل.