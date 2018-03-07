«الاتحاد للطيران» تحتفل بيوم الأحياء البرية

بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية 2018، نظّمت «الاتحاد للطيران» عدداً من الأنشطة لتعزيز الوعي بضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية لكوكب الأرض مثل الأحياء البرية والطبيعة.

أقيمت الفعاليات والأنشطة المختلفة في مطار أبوظبي الدولي، وعلى متن رحلات الاتحاد للطيران وفي المقر الرئيسي للمجموعة في العاصمة أبوظبي.

وبالتعاون مع مطار أبوظبي الدولي، حصل المسافرون عبر مبنى المسافرين 3 على هدايا تذكارية عن الأحياء البرية وشاركوا في مسابقة تحمل رسائل تثقيفية أمام منصة جذابة صممت لهذه المناسبة.

وشارك الموظفون في المقر الرئيسي للمجموعة بمسابقات مختلفة لاختبار معلوماتهم المتعلقة بالأحياء البرية، مع التقاط صورهم مع مجسمات لحيوانات برية، والاستمتاع بالحلويات المصممة على شكل حيوانات، وقد ذهبت كافة التبرعات إلى جمعيات خيرية تُعنى بالحياة البرية.