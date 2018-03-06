دبي تحتضن أول بوتيك عائم في المنطقة

أعلنت مجموعة BEYOU إطلاقها وافتتاحها قريباً للبوتيك العائم والمتنقل الجديد BEYOUland الذي يعد فكرة جديدة وأول منصة بيع وتسوق عائمة في الشرق الأوسط، أسستها الشيخة ميثا بنت حشر آل مكتوم تحت مفهوم Beyou الإبداعي وبالتعاون مع شركة مراس القابضة في دبي.

وتتخذ BEYOUland بموسمها الخامس منطقة السيف في دبي وجهة لهذه التجربة الفريدة من نوعها.

ويشكل بوتيك BEYOUland حلقة جديدة أخرى من حلقات النجاح التي حققتها دبي أخيراً فكان قد سبقها شاطئ الطائرات الورقية، ومتنزه بوكس بارك، يليها السيتي ووك، وكلها كانت أماكن وليدة أفكار جديدة ومبتكرة تجمع بين مفهوم الفن والتسوق والمرح في آن واحد.

وقالت الشيخة ميثا بنت حشر آل مكتوم: «نحن سعداء جداً ومتحمسون لإطلاق هذه الفكرة الجديدة ولافتتاح المكان الذي سيعج بالزوار وأنا على يقين أنه سينال إعجاب الجميع. BEYOUland هو خطوة كبيرة فعلاً بالنسبة لمجموعتنا وسنعمل على أن تكون الأفضل والأروع من حيث المكان والمحتوى».

ومن المتوقع أن يكون مشروع منطقة السيف تجربة لا تنسى بالنسبة للجميع ويشهد إقبالاً كبيراً يتمثل في 9 ملايين مشارك وزائر في السنة الأولى، كما أنه يعد خطوة قوية في عالم وقطاع السياحة والتجزئة ويعرض لمحة عن تاريخ دبي ويكشف النقاب عن الازدهار والبنية التحتية الحالية.