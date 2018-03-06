مقاعد أكثر رحابة لرجال الأعمال على متن طيران الإمارات

كشفت طيران الإمارات، النقاب عن مقاعد جديدة أكثر رحابة وبتوزيع جديد للمرة الأولى في درجة رجال الأعمال على متن طائراتها «بوينغ 777-200LR». ويزيد استثمار طيران الإمارات لتحديث طائراتها العشر من هذا الطراز على 505 ملايين درهم "150 مليون دولار".

تم تحديث التصميم الداخلي لأول 777-200LR من الطائرات العشر بتوزيع الدرجتين: 30 مقعداً في درجة رجال الأعمال و264 مقعداً في الدرجة السياحية. وبينما حافظت مقاعد درجة رجال الأعمال على التصميم والشكل السابقين لمقاعد طيران الإمارات في هذه الدرجة، إلا أن كلاً منها جاء أوسع بمقدار بوصتين، ليمنح الراكب مزيداً من الراحة والرحابة.

كما حافظت المقاعد على الألوان ذاتها والغطاء الجلدي ومسند الرأس المريح، وهي نفس المواصفات التي أعلن عنها لطائرات «بوينغ 777» في نوفمبر الماضي. وتتميز المقاعد الجديدة بزخارف ماسية على الأغطية الجلدية، ومساند رأس مصممة هندسياً للتكيف حسب الاختيار الشخصي، ومظهر أنيق بشكل عام.

ويبلغ طول حجرة المقعد، الذي يتحول إلى سرير مستوٍ تماماً للنوم، 72 بوصة. ويحتوي كل مقعد على وحدة لاسلكية تعمل باللمس للتحكم بوضعيات الجلوس ونظام الترفيه الجوي وخيارات الإضاءة الشخصية وفاصل الخصوصية بين الأجنحة، ويوجد كذلك حيز لتخزين الأحذية ومسند للقدمين وثلاجة شخصية.

تتجلى الفخامة والراحة في تحديث مقصورات الركاب، حيث أزيلت الخزائن العلوية الواقعة في الوسط لمنح شعور بالاتساع والرحابة، وتحتوي مقصورة رجال الأعمال على نوافذ إلكترونية وشاشة فيديو شخصي قياس 23 بوصة، وهي الأكبر في هذه الدرجة على مستوى الناقلات العالمية. كما زينت الجدران برسوم لشجرة الغاف، التي تعد رمزاً وطنياً في دولة الإمارات.

وتحتوي مقصورة رجال الأعمال على منطقة للتعارف وتبادل الأحاديث بين الركاب، وهي ميزة فريدة لبوينغ الإمارات 777-200LR. ويقدم «الصالون الجوي المصغر» للركاب وجبات خفيفة وفواكه ومرطبات أثناء الرحلة.

تحديث بوينغ

سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وعدد من مسؤولي طيران الإمارات يتفقدون طائرة البوينغ 777-200LR بتصميمها الداخلي الجديد، والتي سوف تخدم فورت لودرديل قريباً.

واستثمرت الناقلة لتحديث عشر طائرات من هذا الطراز 150 مليون دولار (505 ملايين درهم)، حيث باتت مقاعد درجة رجال الأعمال أكثر اتساعاً ورحابة وبتوزع (2-2-2). كما أدخلت بعض التعديلات على مقصورة الدرجة السياحية.