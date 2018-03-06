مطارات أميركية مكتظة بالبشر والجراثيم والميكروبات

المطارات ليست مكاناً لكثير من البشر فحسب ولكن أيضاً لعدد لا حصر له من الفيروسات والجراثيم البكتيرية. ويوجد عدد كبير للغاية من الجراثيم في مكان بعينه ويتمثل في ماكينات الخدمة الذاتية لتسجيل الوصول. قد يكون الأشخاص الذين يستخدمون ماكينات الخدمة الذاتية يعرضون أنفسهم لخطر أكبر للعدوى من طاولة تسجيل الوصول التقليدية، بحسب بوابة إنشورانس كوتس الأميركية للتأمين.

وفي دراسة، أخذ الخبراء عينات من مستوى الجراثيم من أسطح مختلفة بثلاثة مطارات أميركية رئيسية. وكانت النتيجة أن شاشات ماكينات الخدمة الذاتية كان بها أعلى مستويات التلوث بالجراثيم ويليها أذرع المقاعد في مناطق الانتظار وأزرار نوافير مياه الشرب.

ولا توجد الجراثيم على أرض المطارات فحسب ولكن أيضاً في الطائرات. وتبين وجود أغلبها على زر دفق المياه «السيفون» في المرحاض، يليه طاولة مقعد الراكب القابلة للطي.

وتبين أن أقل مستوى من الجراثيم يوجد على إبزيم حزام المقعد.