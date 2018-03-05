نسخة جديدة من لعبة «ماريو كارت» للهواتف الذكية

بعد سنوات من تمسك شركة ألعاب الفيديو اليابانية «نينتيندو» بعدم طرح نسخ للهواتف الذكية من ألعابها الشهيرة قررت الشركة التخلي عن هذا التقليد وطرح نسخ من ألعابها مثل «سوبر ماريو» و«لويجي» للهواتف الذكية.

وكشفت الشركة عن اعتزامها طرح نسخة من لعبتها الشهيرة «ماريو كارت» للهواتف الذكية على عشاق اللعبة، حيث ستطرح النسخة من هذه الألعاب أواخر مارس 2019. وكانت نينتيندو قد تمسكت على مدى سنوات بعدم السماح بممارسة الألعاب إلا باستخدام أجهزة الألعاب التي تنتجها لكن انتشار الهواتف الذكية أجبرها على تغيير وجهة نظرها.

وبحسب تقديرات «نينتيندو» فإنه تم تنزيل أكثر من 200 مليون نسخة من إصدار «سوبر ماريو» للهواتف الذكية وأن أكثر من 20 مليون مستخدم نشط يستخدمونها شهرياً.