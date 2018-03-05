الروبوتات في أميركا تغزو عالم النجارة

يتعرض آلاف النجارين كل عام لإصابات متنوعة في أياديهم وأصابعهم أثناء القيام بمهام تنطوي على بعض الخطورة مثل نشر ألواح الخشب.

وفي إطار محاولات الحد من الإصابات التي تتعرض لها هذه الفئة من العمالة مع السماح للنجارين بالتركيز على مهام أخرى أكثر أهمية مثل تصميم قطع الأثاث والمصنوعات الخشبية على سبيل المثال، ابتكر فريق من الباحثين في مختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة منظومة آلية جديدة للمساعدة في أعمال النجارة وأطلقوا عليها اسم «أوتو سو» أي «النشر الآلي».

وتسمح المنظومة لغير المتخصصين بصناعة أغراض خشبية بمساعدة روبوتات.

ويستطيع مستخدمو المنظومة المفاضلة بين سلسلة من أنماط التصميم المختلفة لتصنيع مقاعد ومكاتب وقطع أثاث أخرى وسيكون من الممكن استخدام «أوتو سو» في صناعة مشروعات أخرى أكبر حجماً مثل مرسى يخوت.