«مارينا مول أبوظبي» يدعم سيدات الأعمال في مسيرتهن التنموية

احتفالاً باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس الجاري، أعلن «مارينا مول أبوظبي» عن إطلاق مبادرة خيرية لدعم جهود المرأة في دولة الإمارات للمساهمة في الجهود التنموية ونهضة البلاد، وتكريماً لمساهمة سيدات الأعمال الفاعلة في مسيرة بناء الوطن.

وأوضحت إدارة مارينا مول أنه في يوم المرأة العالمي، سوف يتبرع المركز التجاري بنسبة 10% من قيمة المشتريات التي تنفق لصالح أحد متاجر عشرة تابعة لسيدات الأعمال. ومن المتوقع أن تصل قيمة التبرعات إلى 100 ألف درهم في اليوم العالمي للمرأة ستقدمها إلى مؤسسة الغدير للحِرف الإماراتية، والتي تُعنى بتمكين النساء ذوات الدخل المحدود من خلال الحِرف المستدامة وتوفر لهن التدريب والتعليم على مهارات التصميم والمواد الخام.

كما يستضيف «مارينا مول أبوظبي» سوقا خاصا يستمر لمدة خمسة أيام تستعرض من خلاله سيدات الأعمال الإماراتيات والوافدات مختلف أنواع السلع والحرف اليدوية عبر مجموعة من الأكشاك ومنصات العرض ومن بينها منتجات وملابس عصرية، ومجوهرات وإكسسوارات منزلية.

وقالت مريم خالد الكندي، مديرة الغدير للحِرف الإماراتية: «نحن نعمل على تمكين الكوادر المحلية ليصبحوا مستقلين مادياً ويتعلموا مهارات جديدة، ونضع هذه المبادئ على رأس أولوياتنا، ويسرنا أن نتعاون مع مارينا مول أبوظبي على تمكين السيدات ذوات الدخل المحدود من خلال تطوير مهن مستدامة لهن، وتصنيع وبيع هذه الحرف والفنون اليدوية».

بدورها، قالت تشيلسي كوبنهافر، مدير التسويق في مارينا مول أبوظبي: «يعتبر الاحتفال بيوم المرأة العالمي من أهم المناسبات على قائمة فعالياتنا، ويسعدنا أن نظهر دعمنا لسيدات الأعمال في جميع أنحاء الإمارات، والدليل على ذلك ترحيبنا بعشرة متاجر محلية تتمتع بشعبية واسعة تديرها سيدات أعمال ناجحات».