قطاع التجزئة.. آفاق نمو واعدة

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يتمتع قطاع التجزئة المحلي بمزايا عديدة تعزز من تنافسيته وجاذبيته لكبرى الشركات والعلامات الدولية العاملة في القطاع، ويأتي ذلك في ظل التدفق المستمر للسياح وزيادة الدخل مما ينعكس إيجاباً على معدلات الإنفاق الاستهلاكي.

4.9 %

معدل النمو السنوي لأسواق التجزئة في الدولة حتى 2021

مبيعات التجزئة في الإمارات (مليار درهم)

2017

2021

208.3

261

5.8 %

النمو المقدر في مبيعات قطاع التجزئة في الدولة خلال 2016 -2015

5 %

نمو إجمالي المساحة القابلة للاستئجار في الإمارات

عوامل

تساهم مجموعة من العوامل في نمو قطاع التجزئة وأبرزها النمو المستمر في أعداد السياح، وتعدد فعاليات ومهرجانات المبيعات والتنزيلات، حيث يساهم القطاع حالياً بحوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات مما يجعله محركاً رئيسياً للنمو في الاقتصاد المحلي.

المصدر: غرفة تجارة وصناعة دبي