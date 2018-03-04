«جاكوار» تقتحم المستقبل بسيارتها الكهربائية «I-PACE»

تقتحم «جاكوار» عالم المستقبل بسيارتها الكهربائية «I-PACE»، والتي تتميز بكونها سيارة نظيفة وذكية وآمنة، فضلاً عن قدرتها على تقديم الأداء المستدام للسيارات الرياضية التقليدية، كما أنها مجهزة بالجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي وجميع المزايا العملية للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الخمسة مقاعد.

وقال أيان هوبان، مدير خط إنتاج سيارات «جاكوار»: شملت عملية التطوير توظيف تقنية كهرباء البطاريات الجديدة ضمن هيكل مصمم من الأساس لتحقيق الحد الأقصى من الأداء، وديناميكا الهواء، ورحابة الحيز الداخلي في سيارة كهربائية بالكامل وكانت النتيجة السيارة الكهربائية I-PACE، السيارة الحقيقية من «جاكوار» والتجسيد الواقعي لحلم كهربائي جامح.

وبالنسبة إلى عملاء I-PACE، باتت محطات الوقود ذكرى من الماضي، فبعد شحن سياراتهم خلال الليل، سيصحون كل صباح مع خزان ممتلئ بالوقود!».