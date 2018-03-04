الإمارات الـ 20 عالمياً في أصحاب المليارات 2018

احتلت دولة الإمارات المرتبة 20 عالمياً في قائمة المليارديرات، التي تضمنها تقرير الثروة العالمي لعام 2018 الصادر عن مؤسسة هورون الصينية متفوقة على تشيلي وإندونيسيا والسويد وهولندا والدنمارك والنمسا وماليزيا باحتضانها 24 مليارديراً.

وفي قائمة مدن الأثرياء حلت دبي في المركز 24 متفوقة على سدني ودالاس وجاكرتا وشنغهاي باحتضانها 19 مليارديراً. وضمت القائمة 5 إماراتيين على رأسهم ماجد الفطيم، الذي حل في المركز 149 بثروة 11 مليار دولار، وحسين سجواني الذي جاء بالمركز 563 بثروة 4.3 مليارات دولار، وخلف الحبتور وعائلته في المركز 773 بثروة 3.4 مليارات دولار، وعبد الله الفطيم في المركز 872 بثروة 3.1 مليارات دولار، وسيف الغرير وعائلته في المركز 1760 بثروة 1.6 مليار دولار. وذكر التقرير أن العالم أضاف 437 مليارديراً العام الماضي بمعدل ملياردير يومياً، وبلغ عدد المليارديرات في العالم 2694 بزيادة 437 عن العام الماضي.

وسجل إجمالي ثروة هؤلاء زيادة 31% إلى 10.5 تريليونات دولار، ما يوازي 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ماجد الفطيم

حسين سجواني

عبدالله الفطيم

سيف الغرير