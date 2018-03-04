سامسونغ تحتفي بأحدث أيقوناتها على واجهة برج خليفة

احتفلت سامسونج بإطلاق أحدث أيقوناتها في عالم الهواتف الذكية الرائدة S9+ وS9 Galaxy، والتي طال انتظارها من قبل العملاء في المنطقة ضمن فعالية مميزة، نظمتها الشركة على جسر سوق البحار بالقرب من نافورة دبي، والتي شهدت استعراض الخصائص والتقنيات الفريدة التي يوفرها الهاتفان الجديدان.

واستمتع الزوار بالتعرف على أبرز خصائص الهاتف الجديد، الذي يعتمد في تصميمه على إرث سلسلة Galaxy المميز من التصاميم المبتكرة فيما اختتمت الفعالية بعرض غامر على واجهة برج خليفة بدبي، بحضور كل من هيسون كيم، نائب الرئيس لمجموعة تطوير التسويق في سامسونغ للإلكترونيات، وسونغوان ميونغ، رئيس سامسونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشونغ ليونغ لي، رئيس شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: «يعد برج خليفة معلماً مذهلاً وانعكاساً للفن الحديث والمهارة الاستثنائية في الهندسة، لذا كان اختيارنا لهذا المبنى الأيقوني مثالياً لإطلاق جهاز ذكي ومبتكر مثل Galaxy S9.

لقد حرصنا في إطار تصميمنا لمجموعة هواتف Galaxy S على توفير مجموعة متنوعة من الابتكارات الرائدة في القطاع، إضافة إلى المواهب والكفاءات الفائقة، وإن هذه العوامل مجتمعة كانت قد توفرت عند تصميم وبناء برج خليفة، الذي يمثل طموح مدينة دبي النابضة بالحياة».