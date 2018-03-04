«جنرال موتورز» نحو إغلاق مصنعها في كوريا

قدم أكثر من ألفي عامل بفرع جنرال موتورز في كوريا الجنوبية طلبات للتقاعد الطوعي، فيما تعتزم الشركة ومقرها أميركا غلق مصنعها هناك.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن نحو 2500 عامل في 4 مصانع تابعة لشركة جنرال موتورز كوريا من أصل 16 ألف موظف قدموا طلبات للبرنامج أول من أمس، وهي المهلة النهائية.

وبشكل خاص انضم نحو ألف من أصل 1550 موظفاً بمصنع جونسان إلى قائمة الأشخاص الراغبين في مغادرة الشركة مقابل تعويض يشمل 3 سنوات من المرتب العادي والاستحقاقات. وقال مسؤولون نقابيون إنه يبدو أن عدداً كبيراً نسبياً من الموظفين قدم طلبات للتقاعد خوفاً من إجبارهم على المغادرة دون تعويض فور بدء الشركة إعادة الهيكلة.

وأعلنت «جنرال موتورز» منتصف فبراير عن خططها لإغلاق مصنع جونسان بحلول مايو .وأثار القرار احتجاجاً شديداً من المجتمع المحلي، الذي يعتمد بشدة على جنرال موتورز للتوظيف، وأثار أيضاً تكهنات بأن جنرال موتورز قد تغادر السوق الكورية الجنوبية تماماً.