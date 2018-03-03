ارتفاع ثروات أغنياء البرلمان الصيني

ذكر تقرير لمعهد أبحاث معني برصد حجم الثروة في الصين أن أغنى أعضاء البرلمان الصيني كدسوا المزيد من الثروات.

وقال تقرير معهد هورون الذي يتخذ من شنغهاي مقراً له أمس إن القائمة يتصدرها ما هوا تينغ عضو المجلس الوطني لنواب الشعب (المجلس الأدنى في البرلمان) ورئيس شركة تينسنت هولدنجز العملاقة للتكنولوجيا بثروة بلغت 295 مليار يوان (46 مليار دولار). وتقدر ثروة أغنى 100 في القائمة بنحو 3.91 تريليونات يوان.

وأظهرت حسابات رويترز التي استندت إلى بيانات تقرير هورون أن ثروتهم الإجمالية زادت بمقدار الثلث خلال 12 شهراً حتى 31 يناير. ويوجد بعض أكثر رجال الأعمال ثراء ضمن أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب والمؤتمر السياسي الاستشاري للشعب (الغرفة الأعلى في البرلمان).

وذكر التقـــرير أنّ 153 نائباً تبلغ ثروة كل منهم ملياري يــوان أو أكثر وهو أقل عدد في خمسة أعوام. لكن على الرغم من انخفاض العدد الكلي لأثرى الأثرياء في مجلسي البرلمان إلا أن ثروتهم الإجمالية التي بلغت 4.12 تريليونات يوان تزيد بنحو 18% على إجمالي ثروة أغنى نواب البرلمان في العام الماضي.