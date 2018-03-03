تراجع البطالة في اليابان للمرة الأولى منذ شهرين

أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن تسجيل أول تراجع لمعدل البطالة في البلاد منذ شهرين، حيث تراجع ذلك المعدل بنسبة 2.4% في يناير مقارنة بـ2.7% في ديسمبر.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن عدد العاملين في جميع أنحاء البلاد في يناير وصل إلى 65.62 مليون شخص بزيادة قدرها 920 ألف شخص أو 1.4% على نفس الفترة من العام الماضي.

لكن محللين حذروا من أن معدل البطالة المنخفض نسبياً لا يمثل الصورة الكاملة.

وقالت الوزارة إن نسبة العمال المؤقتين والعمال غير المتفرغين بلغت 38% في يناير.

وأفادت وزارة العمل بأن فرص العمل، التي تقاس كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن عمل، لم تتغير عند 1.59% في يناير، ما يشير إلى نقص خطير في عدد العمال بين السكان الذين ترتفع بينهم نسبة المسنين.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أمس ارتفاع معدل التضخم في منطقة العاصمة طوكيو بنسبة سنوية تبلغ 1.4% الشهر الماضي، وهو ما يعتبر مؤشراً رئيساً لاتجاهات التضخم في مختلف أنحاء البلاد.

وتتوافق هذه النسبة مع توقعات الخبراء، وتمثل زيادة على النسبة التي تحققت في يناير الماضي وبلغت 1.3%.