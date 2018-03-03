انخفاض غير متوقّع لمبيعات التجزئة في ألمانيا

أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بشكل غير متوقع في يناير الماضي. وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن مبيعات التجزئة انخفضت في يناير الماضي بنسبة شهرية بلغت 0.7% بعكس التوقعات بارتفاعها بنفس النسبة.

وكانت مبيعات التجزئة قد انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 1.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة تبلغ 2.3%، وذلك في انخفاض عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 3.3%.

وارتفعت مبيعات الأغــــذية والمشروبات والتبغ بنــسبة 1% فيما زادت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 3%. وانخفضت مبيعات الجملة في ديسمبر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 1%. برلين - د ب أ