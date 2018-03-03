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انخفاض غير متوقّع لمبيعات التجزئة في ألمانيا

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أظهرت بيانات اقتصادية تراجع مبيعات التجزئة في ألمانيا بشكل غير متوقع في يناير الماضي. وكشفت بيانات مكتب الإحصاء الألماني أن مبيعات التجزئة انخفضت في يناير الماضي بنسبة شهرية بلغت 0.7% بعكس التوقعات بارتفاعها بنفس النسبة.

وكانت مبيعات التجزئة قد انخفضت في ديسمبر الماضي بنسبة 1.1%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة في ألمانيا بنسبة تبلغ 2.3%، وذلك في انخفاض عن النسبة المتوقعة التي كانت تبلغ 3.3%.

وارتفعت مبيعات الأغــــذية والمشروبات والتبغ بنــسبة 1% فيما زادت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 3%. وانخفضت مبيعات الجملة في ديسمبر الماضي بنسبة سنوية تبلغ 1%. برلين - د ب أ

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