تباطؤ تضخّم أسعار المنتجين في منطقة اليورو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس أن أسعار تسليم باب المصنع في منطقة اليورو زادت بوتيرة بطيئة في يناير بسبب تباطؤ حاد في نمو أسعار الطاقة.

وقال يوروستات إن أسعار المنتجين الصناعيين زادت 0.4% على أساس شهري في يناير كما توقع خبراء اقتصاد في استطلاع للرأي أجرته رويترز، فيما زادت 1.5% على أساس سنوي مقارنة بتوقعات السوق بزيادة 1.6%.

وبلغ معدل الزيادة السنوي 2.2% في ديسمبر و2.8% في نوفمبر في الوقت الذي زادت فيه أسعار الطاقة 0.5% فقط على أساس سنوي في يناير مقابل 2.7% في ديسمبر و5.1% في نوفمبر.

ومع استبعاد أسعار الطاقة المتقلبة، يكون التضخم في أسعار المنتجين بلغ 1.9% في يناير على أســاس سنوي من دون تغيير يذكر عن ديسمبر. وتعد أسعار المنتجين مؤشراً على اتجاهات التضخم في أسعار المستهلكين.