النقود على حافة الانقراض في السويد

«لا تُقبل النقود» بات مشهداً شائعاً على نحو متزايد في المحلات التجارية والمطاعم في مختلف أنحاء السويد، حيث تتحول طرق الدفع إلى الوسائل الرقمية وعبر الهواتف الذكية.

وأفاد تقرير نشرته بلومبرغ بأن الوتيرة التي تتلاشى فيها السيولة النقدية قد أثارت قلق السلطات. وتجري حالياً مراجعة واسعة النطاق لتشريع البنك المركزي القائم ودراسة الوضع بشكل خاص، وتقديم تقرير مؤقت في وقت مبكر من الصيف المقبل.

وقال ماتس ديلن، رئيس لجنة المراجعة البرلمانية، إذا كان هذا التطور المتمثل في اختفاء النقود يحدث بسرعة كبيرة، فسيكون من المتعذر الحفاظ على البنية التحتية «للتعامل مع النقود». لكنه رفض إعطاء المزيد من التفاصيل عن طبيعة المقترحات التي يمكن إدراجها في التقرير.

وتعتبر السويد على نطاق واسع أكثر المجتمعات ابتعاداً عن التعامل بالعملات النقدية التقليدية في العالم.

وقد توقفت معظم فروع المصارف في البلد عن التعامل مع النقد؛ وكذلك العديد من المحلات التجارية والمتاحف والمطاعم التي باتت تقبل فقط بالدفع عن طريق البطاقات، أو الدفع عبر الهاتف الذكي.