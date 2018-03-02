الشركات الخليجية تستثمر في التحول الرقمي

أظهرت دراسة حديثة قامت بها مايكروسوفت حول الاستعداد الرقمي للشركات في منطقة الخليج العربي عن عزم شركتين من أصل كل ثلاث شركات كبيرة تخصيص 5٪ على الأقل من الإيرادات السنوية لرقمنة عملياتها التجارية.

وكشفت نتائج البحث أن معظم المنظمات في جميع أنحاء منطقة دول الخليج لديها تصميم أكثر من أي وقت مضى على تسخير الفرص والتكاليف للاستفادة من التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وذكاء الأعمال، خاصة وأن هذه التقنيات وصلت إلى مستويات عالية من الأداء والجودة اللازمان لتحقيق أهداف أي منظمة.

وكشفت الأبحاث التي جمعت ما يقرب من 1000 منظمة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي أن شركتان من أصل كل ثلاث شركات بنسبة (68٪) خططت لاستثمار 5٪ أو أكثر من عائداتهم في التحول الرقمي لعام 2018.

وكشفت النتائج أيضاً أن أقل من نصف الشركات بنسبة 32٪ أو ما يقرب من ثلث الذين شملهم الاستطلاع سوف تستثمر أكثر من 5٪ من عائداتها في إيجاد سبل جديدة لتعزيز أعمالهم عن طريق الوسائل الرقمية.

وأظهرت الدراسة أن 83٪ من المؤسسات على دراية متفاوتة بمصطلح «التحول الرقمي» وأهميته وكيفية توظيفه، واعتبرت شريحة أخرى بنسبة 79٪ أن التوجه نحو التحول الرقمي أولوية قصوى للعام المقبل.

وقد تفاوتت النسب الخاصة بالتقنيات التي تود الشركات اعتمادها في عام 2018، فقد ذكر أكثر من النصف بنسبة 51٪ أن الحوسبة السحابية تعد أولوية ضرورية لتطوير أعمالهم، بينما حازت كل من تقنيات ذكاء الأعمال على 41٪، وإنترنت الأشياء على 37٪، والذكاء الاصطناعي على 29٪ .

والعمل الآلي على 25٪ وأخيراً التحليلات التنبؤية على 21٪، في حين اعتبرت واحدة تقريبا من كل سبع منظمات بنسبة 14٪ أن الروبوتات وتقنيات أتمتة الأعمال أولويات لابد من امتلاكها.

وقال إحسان عنبتاوي المدير التنفيذي للعمليات والتسويق لدى شركة مايكروسوفت الخليج: يتيح التحول الرقمي ميزات متعددة مثل مشاركة العملاء، وتمكين الموظفين، وتعزيز العمليات وإعادة تحسين المنتجات أو الخدمات، كما أن الاستثمارات في الحوسبة السحابية وغيرها من الحلول التحويلية تساهم بشكل كبير في زيادة الأعمال، والإيرادات.

وتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية، وكذلك الحد من تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، ونحن نعتقد أن الشركات الإقليمية بدأت تدرك مؤخراً قوة هذه التقنيات وأثرها الواضح على العديد من المنظمات الناجحة حول العالم.

وأضاف أن قوة التحول الرقمي تمكن الشركات من دمج العملاء والموظفين وردود الفعل ضمن نظام عمل واحد يساعد في عملية الابتكار وتغيير الطريقة التي يتم بها تقديم المنتجات والخدمات.