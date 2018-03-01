طوكيو تشيّد أعلى برج خشبي في العالم

في غمرة التنافس على المباني العالية يتوقع أن تصبح ناطحة سحاب في طوكيو أطول مبنى خشبي في العالم. وذكرت «سوميتومو فورستري» اليابانية، أن برجها الخشبي الذي يرتفع 1148 قدماً، سيكون جاهزاً عام 2041 تزامناً مع الذكرى السنوية الـ350 لانطلاق أعمالها التجارية.

وتبلغ كلفة بناء برج W350 ما يقدر بنحو 5.6 مليارات دولار. ووفقاً لتقرير «سي إن إن»، فإن البرج المكون من 70 طابقاً سيكون عبارة عن هيكل هجين من مواد خشبية بنسبة 90٪، فيما سيعمل إطار حديدي للتحكم بالاهتزاز على تعزيز متانة المبنى وهي خاصية مهمة في مدينة تتكرر فيها الزلازل.