دبي تحتضن أكبر متنزه ترفيهي

ذكرت «اندبندنت» أن دبي موطن أطول مبنى في العالم والجزر الاصطناعية وأول فندق في العالم تغمره غابات مطيرة هي الآن موطن لأكبر متنزه ترفيهي على وجه الأرض.

وتبلغ المساحة الداخلية لـ"آي إم جي عالم من المغامرات" أكبر مدينة ملاهٍ مسقوفة في العالم التي افتتحت نهاية أغسطس 2016، وتعد رمزاً لشخصيات من "كارتون نتورك"، و"مارفل يونيفرس" ديزني 1.5 مليون قدم مربع وهو ما يوازي تقريباً نفس حجم 28 ملعب كرة قدم أميركية.

وأضافت أن كلفة بناء "آي إم جي عالم من المغامرات" ناهزت أكثر من مليار دولار وتعد واحدة من أحدث الإضافات إلى مساعي المدينة لتصبح عاصمة عالمية للترفيه، حيث تهيمن الفنادق الراقية ومراكز التسوق الفاخرة بصورة متزايدة في الأفق.