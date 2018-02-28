«أكشاك السعادة» منصة لمشاركة قصص من حياة سكان الإمارات

شاركت «لاندمارك» شريك التجزئة في «منتدى الحوار العالمي للسعادة» الذي استهل الدورة السادسة من القمة العالمية للحكومات واغتنمت المجموعة الفرصة لدعوة السكان من أنحاء الإمارات إلى مشاركة قصص سعيدة من حياتهم عبر وسائل التواصل أو «أكشاك السعادة» التي أقامتها في أبرز مراكز التسوق في دبي بما فيها الواحة مول ومول الإمارات وسيتي سنتر مردف.

وأتاحت «أكشاك السعادة» إلقاء الضوء على مصادر السعادة في نظر سكان الدولة، انسجاماً مع رسالة السعادة التي تناولتها عدة ندوات خلال «القمة العالمية للحكومات» التي تشارك فيها «مجموعة لاندمارك» بصفة شريك التجزئة وعلى نحو غير مفاجئ جاءت الأسرة والأصدقاء على رأس مصادر السعادة لدى ما يزيد على 1000 زائر للأكشاك.

واستهدفت المجموعة توسيع نطاق «الحوار العالمي للسعادة» وصولاً إلى أفراد المجتمع الذي شاركت فيه نيشا جاغتياني، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للسعادة في «مجموعة لاندمارك» كمتحدث.