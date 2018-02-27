سامسونغ تطلق الطلب المسبق على S9 و +S9 في الإمارات

أطلقت سامسونغ الخليج للإلكترونيات عملية الطلب المسبق على أحدث هواتفها الذكية S9 و +S9 في الإمارات ويمكن للعملاء الحصول مسبقاً على هذه الهواتف الجديدة في متاجر التجزئة الكبرى ومتاجر علامة سامسونغ التجارية وعبر الإنترنت من خلال متجر سامسونغ الإلكتروني Shop.Samsung.com بين 26 فبراير و 10 مارس 2018.

وتقدم الشركة للعملاء الذين سيقومون بالطلب مسبقاً على الهاتف سماعات Y50BT AKG بلوتوث اللاسلكية. كما ستتوفر على متجر سامسونغ الإلكتروني روابط مخصصة للعروض المسبقة التي يقدمها شركاء البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ للإلكترونيات الخليج: «يتطلع المستهلكون في منطقة الخليج إلى امتلاك أحدث التكنولوجيات وأكثرها أهمية، لا سيما الهواتف الذكية الرائدة مثل Galaxy S9 وGalaxy S9+. يتمسك عملاؤنا بعلامتنا التجارية نظراً لتميزها بمستوى عالٍ من الابتكار، ونحن سعداء لقدرتنا على تجاوز توقعاتهم عبر إطلاق مجموعة رائعة من الميزات والوظائف الجديدة المتوافرة في Galaxy S9 وGalaxy S9+».

وتم تزويد أحدث هواتف مجموعة Galaxy الذكية من سامسونغ بأفضل التصاميم المبتكرة والتقنيات المتطورة، حيث تم تصميم الهاتفين الجديدين لإعادة صياغة طرق التواصل مع الآخرين والتعبير عن أنفسنا بوسائل أكثر ذكاءً من خلال الصور والفيديوهات والوجوه التعبيرية الفريدة. ويتميز الهاتفان الجديدان باحتوائهما على الكاميرا الأكثر تقدماً من سامسونغ في عالم الهواتف الذكية، حيث تم تصميمهما مع عدسات بفتحة مزدوجة جديدة لتوفير تجربة تصوير مثالية حتى في بيئات الضوء المنخفض.

ويحتوي الهاتفان على خصائص مبتكرة جديدة تشمل وضعية تصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة جداً ورموزاً تعبيرية مخصصة لضمان عدم تفويت المستخدمين أي لحظة وتعزيز نمط حياتهم اليومية بهاتف فائق الذكاء. تم إطلاق مجموعة هواتف Galaxy S9 وGalaxy S9+ الجديدة كلياً في فبراير 2018 في إسبانيا.