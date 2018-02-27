دبي وأبوظبي تتصدّران الأجور للمغتربين

تصدرت دبي مدن المنطقة العربية والخليجية والأفريقية من حيث توفير الأجور والحياة الاجتماعية النشطة للمغتربين، بينما وقعت في المركز 11 على مستوى العالم بين أعلى 30 مدينة في توفير الأجور للمغتربين، كما جاءت أبوظبي ضمن القائمة واحتلت المركز 16 من حيث أعلى الأجور للمغتربين وفق أحدث استطلاع أجراه بنك اتش اس بي سي في 30 مدينة عالمية.

وجاءت دبي في المركز الأول إقليمياً و11 عالمياً من حيث أعلى الأجور بين المدن الثلاثين (بمتوسط أجر سنوي 138177 دولاراً)، بينما جاءت أبوظبي في المركز 16 (بمتوسط أجر سنوي 127456 دولاراً).

وفي الوقت نفسه احتلت دبي المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات التوظيف للمغتربين في العالم بنسبة توظيف قدرها 92%، وصنف الاستطلاع دبي خامس أفضل مدينة في العالم من حيث توفير الوسائل الترفيهية وتفوقت على مدينتي لندن ولوس أنجليس ويسبق دبي بفارق بسيط مدن سيدني وفرانكوفرت وسان فرانسيسكو وأوكلاند، التي جاءت بالمراكز الأربعة الأولى عالمياً.

وتُعْتَبر دبي، مركز الأعمال الرائد في الشرق الأوسط، واحدة من أفضل الأماكن في العالم من حيث توفير فرص العمل والحياة الاجتماعية الرائعة على حد سواء وفقاً لاستطلاع «إتش إس بي سي» لآراء المغتربين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع وقوع مدينة دبي بين أفضل مدن العالم بالنسبة المغترين الذين يسعون للارتقاء بحياتهم المهنية والحصول على أجور تعتبر ضمن الأعلى في العالم. بيد أن هذه المدينة التي تضج بالحياة أمست معروفة أيضاً بحياتها الاجتماعية النشطة حتى أنها تقدمت على لندن ولوس أنجليس في هذا الأمر.

وقال مروان محمود هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لدى بنك إتش إس بي سي في الإمارات، من غير المفاجئ إطلاقاً أن نرى دبي ودولة الإمارات تواصلان تبوؤهما لمكانة الوجهة الأفضل لفرص العمل.

إذ تحظى دبي بثاني أعلى مستويات التوظيف للمغتربين في العالم، بنسبة توظيف قدرها 92% وفقاً لنتائج الاستبيان ومن بين هؤلاء، هناك 83% من المغترين ممن يعملون حالياً في وظائف بدوام كامل. ويعود الفضل في ذلك إلى قيام حكومة دولة الإمارات بإنشاء نموذج اقتصادي متنوع أفضى إلى تكوين بيئة عمل متميزة ومطلوبة عالمياً مدعومة ببنية تحتية وخدمات رفيعة المستوى.