«فورت نوكس» مقر الخزينة وقلعة الألغاز الأميركية

تعتبر قلعة «فورت نوكس» Fort Knox الخزانة الرئيسية لاحتياطي الولايات المتحدة من الذهب وتُسمى رسمياً مبنى خزانة سبائك الإيداع الأميركية.

ووفقاً لموقع «us mint» الحكومي الخاص بدار سك العملة، شُيّد المبنى في عام 1936، واستقبل أول شحناته من الذهب في 1937 من دار سك العملة في فيلادلفيا، ومكتب الولايات المتحدة لفحص المعادن في نيويورك.

وبحسب الموقع هناك 147.3 مليون أوقية من الذهب في «فورت نوكس»، يبلغ سعرها الحالي حوالي 1776 دولاراً للأوقية، تصل قيمتها إلى 261.6 مليار دولار. وتعتبر القلعة أكثر المباني حراسة في العالم، حيث يخضع لحراسة مشددة للغاية، فهو مبني من الجرانيت الصلب والخرسانة المسلحة، ومحاط بسياج من الصلب. وقد احتاج تشييده إلى 16000 قدم مكعبة من الجرانيت و4200 متر مكعب من الخرسانة و750 طناً من حديد التسليح و670 طناً من الفولاذ الهيكلي، وبلغت تكلفة بنائه 560 ألف دولار، وهو محاط بمعسكر حربي أميركي ضخم يتكون من جيش جرار من الحراس مهمتهم حراسة المبنى على مدار الساعة.

وبالإضافة إلى السبائك الذهبية، احتضن مبنى خزانة سبائك الإيداع مواد قيّمة لوكالات حكومية أخرى، فقد تم إيداع «ماغنا كارتا» الميثاق العظيم للحريات مرة هناك. كما تضم القلعة تخزين التاج والسيف والصولجان، والكرة السلطانية، والبرنس الخاص بالقديس ستيفن، ملك المجر أيضاً في الخزينة، قبل أن تعاد إلى حكومة هنغاريا في عام 1978.