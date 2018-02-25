«جزيرة لبنان» أول «جزر العالم» للبيع بـ 80 مليون درهم

بدأت جزر العالم في دبي طرح مشاريع للبيع، حيث تم طرح مشروع جزر اصطناعية للبيع بمبلغ يناهز 80 مليون درهم.

وقال موقع «بروبرتي انفستر توداي» إن «لبنان»، الجزيرة التي تشكل جزءاً من مشروع «جزر العالم» التطويري، تضم نادياً شاطئياً خاصاً ومطعماً ومساحة فعاليات وحمام سباحة. وكانت الجزيرة تُعد بمثابة نادٍ شاطئي، ومنقطة استجمام لسكان دبي والسياح منذ افتتاحها تجارياً عام 2014 فضلاً عن استخدامها كمنطقة لإقامة الفعاليات الشعبية.

وشهدت الجزيرة مراحل متعددة من أعمال التجديد منذ 2014 حيث يتم عرضها حالياً في السوق من قبل شركة «ألسوب & ألسوب»، فيما يتمتع المطعم بإطلالة بانورامية خلابة على أفق دبي ونادي الشاطئ وجزر «العالم» الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تحتضن الجزيرة مجموعة من الشاليهات الخاصة، وهي جميعاً مزودة بحمامات مستقلة، ووحدات تكييف مشكلةًَ وجهة مثالية للترفيه عن الزوار. أما «لندن» وهي أول جزيرة عالمية تستكمل، فتبقى الجزيرة الوحيدة التي يتسنى للضيوف زيارتها حالياً، فيما لا تزال ست جزر أخرى قيد الإنشاء، حيث يجري البناء حالياً في جزيرة «قلب أوروبا» وبمجرد استكمالها وفتحها بالكامل عام 2020 فإن تلك الجزر ستضم مجتمعة 14 فندقاً.