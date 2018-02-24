«غوغل» تكشف ثغرة جديدة بنظام «ويندوز 10»

كشفت «غوغل» مجدداً عن ثغرة جديدة بنظام «ويندوز 10» لشركة مايكروسوفت، وهي الثغرة الثانية التي تفضحها غوغل في أحد منتجات مايكروسوفت خلال أسبوع واحد.

وبالنسبة لأحدث الثغرات التي اكتشفتها غوغل، فإنها تمنح المستخدم العادي امتيازات «المدير» على الجهاز.

وبحسب نفس الموقع فإن مايكروسوفت بصدد إصلاح الثغرة الأخرى التي كشفت غوغل عنها أخيراً، وهي موجودة في متصفح «إيدج».

يشار إلى أن مايكروسوفت اعترضت من قبل على سياسة غوغل في فضح الثغرات الأمنية بعد 90 يوماً، وهو ما دفعها أخيراً للكشف عن ثغرة أمنية في متصفح كروم ومنح غوغل الوقت الكافي لعلاجها.