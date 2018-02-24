قلة الرمال ترفع تكاليف البناء في ألمانيا

أفادت معلومات من وكالة حكومية ألمانية بأن قلة الرمال يمكن أن تتسبب في ارتفاع تكاليف البناء في ألمانيا.

وقال المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية أمس: «ألمانيا قد تكون غنية بالرمال ولكن هناك خطر حدوث أزمات إمدادات في السوق المحلي، سيما في مواد البناء المهمة».

وتختلف الأسعار بشدة؛ ففي برلين تبلغ تكلفة طن رمل البناء نحو 6 يوروهات (7.5 دولارات) في حين في ميونخ ارتفعت إلى 15 يورو. وفي المقابل يمكن أن يكون هناك نقص في الحصى في برلين وهامبورغ. ويتم استخلاص نحو 100 مليون طن من الرمال سنوياً من ألفي موقع عبر ألمانيا، فيما ارتفعت الكمية بواقع 5% على مدار الخمس سنوات الماضية، بسبب ازدهار البناء.