برمجيات خبيثة تستهدف البيانات

تقوم الوحدة 42 للأبحاث واستقصاء التهديدات التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس بمراقبة ومتابعة رسائل سبام تعمل على إرسال برمجية Hancitor الخبيثة على مدار العامين الماضيين.

وتنتشر البرمجية الخبيثة التي تعرف أيضاً باسم Chanitor أو Tordal، عبر تطبيقات مايكروسوفت أوفيس، حيث تنتشر على شكل حملات رسائل سبام خبيثة. وقد صممت البرمجية الخبيثة بهدف إصابة جهاز المستخدم العامل بنظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز ببرمجيات خبيثة إضافية، حيث تكون النتيجة النهائية عبارة عن فيروسات حصان طروادة تستهدف البيانات البنكية.

وقال براد دنكن، الخبير الأمني لدى شركة بالو ألتو نتوركس: ما زلنا نلاحظ ونشهد مئات الأمثلة شهرياً على برمجية Hancitor الخبيثة التي يم إرسالها لمجموعة متنوعة من المتلقين.