شاحنات تتيح قيلولة للمارّة في شوارع الإمارات

أطلقت «إيكيا» للأثاث والإكسسوارات المنزلية مبادرة «شاحنة القيلولة» التي تستمر أسبوعين، تسمح لعامة الناس بالحصول على قيلولة سريعة وسط النهار، حيث تم تجهيز الشاحنة بغرفة نوم ذات تصميم جميل وأنيق في الداخل، كي تتيح للمارة المتعبين ممن يغلبهم النعاس الاستمتاع بقيلولة لمدة 20 دقيقة تجدد نشاطهم وتعيد إليهم الحيوية.

وبحسب استطلاعات «إيكيا»، فإن واحداً من بين كل ثلاثة في دولة الإمارات يعتقد أنه لا يحصل على قسط كافٍ من النوم، وأنه بحاجة للنوم لما يعادل أسبوعين ونصف الأسبوع كل سنة للتعويض عن هذه الساعات. وتهدف المبادرة إلى مساعدة هذه الشريحة على تعويض ساعات النوم الضائعة عبر «شاحنة القيلولة» التي ستجوب شوارع دبي وأبوظبي والعين يومياً خلال الفترة بين 22 فبراير و6 مارس من 10 صباحاً إلى 10 ليلاً. وفي دبي ستوجد السيارة في مدينة الإعلام، البرشاء، مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي التجاري العالمي، مرتفعات البرشاء، ديسكفري جاردنز، دبي مارينا، الممزر، ديرة، القصيص، إنترناشونال سيتي، الخليج التجاري، القوز، داون تاون، أبراج بحيرات جميرا، مساكن شاطئ جميرا، طريق جميرا، جرينز، المدينة الرياضية.

أما في أبوظبي فستتواجد في مدينة خليفة، الشامخة، شارع الدفاع، طريق المطار، شارع حمدان، الكورنيش، قصر الإمارات، الاتحاد، قصر البحر، قصر الحصن، شارع خليفة، الريم/جزيرة السعديات. وفي العين ستوجد في زاخر، اليحر، القطارة، وسط المدينة، السفير مول، المسعودي، القريح، حديقة القلعة، جيمي، مازد، الحي المركزي، المقام، منطقة السوق، مجمع عين الفايضة، الهيلي، جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.