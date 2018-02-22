أفضل 3 طرق لتطوير علاقة الرؤساء ومرؤوسيهم

إن كنت تهتم كثيراً برأي رؤسائك ومدى حرصهم وثقتهم بك، ويرون أن إسهاماتك ترتقي إلى مستوى توقعاتهم، فالأمر ليس حكراً عليك، فالتعايش مع رئيسك في العمل ليس حيوياً لنجاحك في حياتك المهنية فقط وإنما هو جوهري لسعادتك وانخراطك في جو العمل.

وهذه 3 طرق سهلة لتطوير علاقة ناجعة ومنتجة ومتكافئة للطرفين كما أوردتها "بزنس انسايدر".

1- ابتعد عن استخدام المراسلات الإلكترونية لإجراء أحاديث هامة لأن التخاطب عبر البريد الإلكتروني قد يكون ذلك ضاراً بعلاقتك في بعض الأحيان فقد حان الوقت لكسر هذا الأسلوب النمطي .

2- ويمكنك اختيار الاجتماعات الشخصية إذا كان الحديث يتخطى مهمة أو بند إعداد جدول الأعمال على سبيل المثال، إذا كنت تطلب شيئاً أو تود الاعتذار عن خطأ ما وهذا ليس من باب اللياقة لكن قد يؤدي إلى مناقشة أكثر إنتاجية، ويساعدك في التأكد أن تكون أنت ورئيسك على وفاق .

3- لتكن العلاقة متكافئة، حيث إننا كثيراً ما نعتبر أنفسنا مجرد أدوات تنفيذية والرؤساء هم المبدعون، وننسى أن مسؤولية المهام تقع على هؤلاء الرؤساء.

لذلك، إذا كنت ترغب في تحسين علاقتك، ما عليك إلا أن تسأل: «بماذا أستطيع خدمتك؟» من خلال هذه المبادرة، يمكنك إفساح المجال أمامهم لتكليفك بمهام ربما لم تخطر لهم على بال. علماً أن القيام بمهام مرنة يمكن أن يحسن الرؤية ويؤدي إلى التقدم الوظيفي.

4- كن متلقياً جيداً وتأكد من رغبتك في الحصول على ردود حقيقية صادقة، وأن تكون مستعداً لتلقيها برحابة صدر. ولو كانت الردود غير لائقة، اشرح بأسلوب لائق مدى الضرر الذي لحق بمشاعرك، ثم باشر بطرح الأسئلة وصولاً إلى صلب المشكلة، حيث قد يتجلى من ورائها رغبة حقيقية لديك في التطور وإن كنت حسن الاستماع، فالأرجح أن يشارك بنصيحة قيمة، قد تساعدك في نهاية المطاف على التطور.