الإمارات تنتج أول حليب إبل للأطفال

طرح مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته «كاميليشيس» أول حليب إبل في العالم مخصص للأطفال، خلال مشاركته في معرض الخليج للأغذية «جلفود 2018» والذي تجري فعالياته حالياً في دبي.

ويستهدف حليب الإبل الجديد في المقام الأول الأطفال الذين يعانون من حساسية تجاه ألبان الأبقار. وقال مطشر عوض البدري، مدير تطوير الأعمال، ونائب المدير العام في «كاميليشيس» في بيان: «مسحوق حليب الإبل للأطفال مخصص للفئة العمرية من سنة إلى ثلاث سنوات».

وأضاف: «يحتوي المنتج الجديد على عشرة أضعاف كمية الحديد الموجودة في أنواع الحليب الأخرى».