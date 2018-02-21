الإمارات تنافس في سباق أطول ناطحات السحاب

ارتفعت وتيرة بناء الأبراج العالمية الشاهقة بصورة هائلة زادت عن 402% منذ العام 2000.

ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي تم خلال العامين الماضيين، تشييد 39 ناطحة سحاب في العالم يزيد طولها على 300 متر فاقت 5 منها مبنى امباير ستيت طولاً.

ووفقاً للتقرير فإن الإمارات جاءت في المركز الثاني بعد الصين في أكثر مدن ناطحات السحاب موضحاً أن عجلة البناء لم تكل في الإمارات على مدى عقود، وكانت تشكل جزءاً كبيراً من هذا التطور، واليوم تعد دبي موطناً لما يقرب من 1000 مبنى شاهق، علاوة على وجود 13 مشروعاً قيد الإنشاء حالياً سيصل ارتفاعها إلى 300 متر أو تتجاوزها.

وأبرز التقرير أعلى 10 مبان في الإمارات والتي تحتضن دبي عدداً كبيراً منها وهي برج خليفة بارتفاع 828 متراً، وبرج مارينا 1 بارتفاع 425 متراً وبرج الأميرة (برنسس تاور) بارتفاع 413.4 متراً وبرج 23 مارينا بارتفاع 392.4 متراً وإيليت ريزيدنس٬ في دبي بارتفاع 380.5 متراً وبرج العنوان بوليفارد بارتفاع 370 متراً وبرج الماس في دبي بارتفاع 360 متراً وفندق جيفورا في دبي بارتفاع 365 متراً، وبرج فندق جي دبليو ماريوت ماركي1 بارتفاع 355.4 متراً وجي دبليو ماريوت ماركي 2 بارتفاع 355.4 متراً بالإضافة إلى برج محمد بن راشد في أبوظبي بارتفاع 381.2 متراً.

وكانت دبي تفوقت أخيراً على سجل أرقامها القياسية عندما افتتحت أعلى فندق جديد.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل فإن فندق جيفورا المكون من75 طابقاً يطل فوق أفق دبي مرتفعاً 1168 قدماً «356 متراً» أو ما يقرب من ربع ميل طولاً.