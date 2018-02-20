عروض تسوق وجوائز احتفالاً برأس السنة الصينية في دبي

تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي "دبي للسياحة"، بالإضافة إلى العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية العائلية خلال احتفالات رأس السنة الصينية بدبي، مجموعة من الأنشطة على الطريقة الصينية لتنشر الأجواء الاحتفالية بين سكّان وزوّار المدينة. تتضمن حملة تسوق واحظى بفرصة الفوز: حيث تقدم شركة مِراس، فرصة الدخول في السحب والفوز بجائزة يومية تبلغ 10،000 درهم، تمنح الفائز الفرصة للتمتع بالتسوق خلال رأس السنة الصينية، وهذا عند إنفاق 200 درهم لدى أي وجهة تسوق تابعة لمراس والتي تتضمن: سيتي ووك، وبوكس بارك، ولامير، وذا بييتش، والسيف، وذا أوتلت فيليدج.

وهناك فرصة الفوز بمشتريات منزلية ومواد غذائية لعام كامل. حيث يتيح سوق التنين 2 للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم فرصة الفوز بمشتريات منزلية ومواد غذائية لعام كامل من كارفور، وكذلك الفوز بالصكوك الوطنية بقيمة تصل إلى 40,000 درهم، فضلاً عن قسائم وجبات في المطاعم.

وسوف يتمكن الزوّار والمقيمون من الحصول على خصم خاص يصل إلى 50% على عرض "لابيرل"، وذلك حتى 3 مارس احتفالاً برأس السنة الصينية.

ويمكن أيضاً مشاهدة العرض المسرحي "مقاتلو الشاولين" في دبي أوبرا: ابتداءً من 27 فبراير إلى 3 مارس حيث سيحظى محبو العروض الصينية الشيقة بمشاهدة عرض الشاولين الشهير.