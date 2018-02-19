«كريم» تستحوذ على «راوندمنيو» لتوصيل الطعام

أعلنت كريم، إحدى الشركات المنافسة لشركة أوبر تكنولوجيز لخدمات توصيل الركاب، أمس، أنها استحوذت على موقع راوندمنيو لقوائم المطاعم والحجز فيها، وأنها ستبدأ خدمات توصيل الطعام من خلال الموقع على سبيل التجربة هذا الشهر.

واشترت الشركة التي مقرها دبي الموقع والتطبيق مقابل مبلغ لم تكشف عنه.

وقالت في بيان لـ«رويترز»: «سنبدأ تجربة توصيل الطعام إلى عملاء راوندمنيو على نطاق صغير في وقت لاحق من الشهر الجاري». ولراوندمنيو حضور في 18 مدينة بتسع دول عربية، من بينها السعودية والإمارات ومصر، وذلك حسبما يقول الموقع.

وقال بيان كريم إن راوندمنيو جمعت تمويلاً قدره 3.1 ملايين دولار منذ إنشائها في 2012.

كانت كريم قالت، في يونيو، إنها ستعجّل بخطط التوسع بعد جمعها 500 مليون دولار من مستثمرين، من بينهم شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات والمملكة القابضة السعودية.