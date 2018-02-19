تطبيق للاتصال بالهواتف الذكية في غياب الإشارة

طوّر الباحثون الألمان، بالتعاون مع مكتب الحماية المدنية ووزارة الأبحاث في ألمانيا، تطبيقاً باسم «سمارتر»، يتيح استخدام شريحة الاتصال اللاسلكي «واي فاي» الموجودة في الهاتف الذكي، للاتصال مع الأجهزة الأخرى الموجودة في المناطق المجاورة التي تحتوي على التطبيق نفسه، دون الحاجة إلى وجود تغطية من شبكات الاتصالات.

ونجح العلماء الألمان في تحقيق اتصال بين الأجهزة الذكية على بعد يراوح بين 200 و250 متراً في الأماكن المفتوحة باستخدام التطبيق الجديدة. وبعد تحقيق الاتصال مع الجهاز الآخر الموجود على مسافة 200 متر لطلب المساعدة، يمكن لهذا الجهاز إجراء اتصال بالتقنية نفسها مع جهاز آخر على نفس البعد، وهكذا حتى يتم الوصول إلى جهاز موجود في نطاق تغطية شبكات الاتصالات لطلب النجدة.

ويمكن استخدام التطبيق في حالات مثل انقطاع التيار الكهربائي أيضاً، أو التعرض لهجوم معلوماتي، أو لكارثة طبيعية.