حملات مكثفة لاستدعاء السلع والسيارات المعيبة

تكثف وزارة الاقتصاد حملاتها لاستدعاء وسحب السلع المعيبة داخل الدولة وتستهدف الوزارة حماية صحة وسلامة المستهلكين، وإجراء الفحص والإصلاح والصيانة اللازمة للسلع التي يشتريها، إضافة إلى الحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات التي يحتمل أن تعرضه لأي خطر.

وتنفذ وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك حملات الاستدعاء والسحب مع الوكلاء التجاريين، وفق أفضل الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، كما تحقق الوزارة في وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين. وضاعفت الوزارة حملاتها خلال العام الماضي واستدعت مئات الآلاف من السلع التي خضعت للفحص والتصليح والصيانة أو الإتلاف.