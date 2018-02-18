«فيسبوك» تواجه غرامة 125 مليون دولار

هددت محكمة بلجيكية شركة فيسبوك بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو «125 مليون دولار»، إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية من خلال تتبع الناس على مواقع طرف ثالث.

وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، قضت المحكمة أيضاً بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم.

وقالت فيسبوك إنها سوف تستأنف الحكم.

وقالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقاً مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الالكتروني للشركة من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية إلى مواقع طرف ثالث.

وقالت شركة فيسبوك إن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الانترنت.