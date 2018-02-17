150 مليوناً لإعادة التوازن لبرج في سان فرانسيسكو

ذكرت صحيفة بزنس انسايدر أن برج «ملينيوم» - وهو عبارة عن برج سكني فاخر شاهق الارتفاع - ، غاص 17 بوصة، ومال 14 بوصة أخرى منذ إنجازه في عام 2008.

وكانت أطقم البناء شرعت في يناير، في القيام بعمليات حفر بالقرب من البرج لمعرفة ما إذا كان عملية الإصلاح المقررة للهيكل ستنجح، وفقاً لما ذكرته «ان بي سي باي ايريا». ويريد المهندسون حفر 100 إلى 150 ركيزة جديدة وهي (نوع من الأساسات على شكل دعامات) إلى عمق 200 قدم، وصولاً إلى قاعدة الأساس من الطابق السفلي للمبنى، لخلق توازن في البرج، وإرجاعه مرة أخرى إلى وضعه المستقيم. وقد تصل كلفة المشروع إلى 150 مليون دولار.

وعلى الرغم من أن عمليات الفحص من قبل بلدية المدينة أظهرت أنه آمن للسكن، إلا أن الوضع المزري للمبنى أدى إلى موجة نزوح.

ويقول السكان إنهم يحاولون بيع شققهم التي تساوي ملايين الدولارات بخسارة، في ظل انخفاض قيمة منازلهم 320000 دولار في المتوسط.

يُذكر أن برج ميلينيوم يرتفع 58 طابقاً فوق الحي المالي في سان فرانسيسكو.

وتضم رابع أطول ناطحة سحاب في المدينة أكثر من 400 وحدة سكنية أثمانها ملايين الدولارات. ويصل ارتفاعها إلى 645 قدماً، وتوفر للسكان مناظر بانورامية لـ«باي إيريا».