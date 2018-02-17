«الاتحاد للشحن» ينقل 51 حصاناً جواً

نقل قسم الاتحاد للشحن شحنة خاصة 51 من خيول قفز الحواجز من بلجيكا إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة لونجين ماسترز السنوية.

وتعد هذه هي السنة الثانية على التوالي التي يُعهَد فيها لقسم الشحن التابع للاتحاد للطيران بنقل نخبة الخيول عبر العالم للمشاركة في واحدةٍ من أرقى بطولات قفز الحواجز العالمية.

وتم نقل 51 حصاناً مع ثمانية من ساسة الخيول والأطباء البيطريين، في رحلة من مطار لييج في بلجيكا إلى هونغ كونغ، وكان من بين الخيول التي تم نقلها الجواد «أكيلا إتش دي سي» الفائز ببطولة جائزة هونغ كونغ لونجين الكبرى، والجواد «كورنيت دامور» الفائز ببطولة جائزة باريس لونجين الكبرى، إضافة إلى عدد من الخيول الأبطال الأخرى بما في ذلك الجواد بيجاس دو موريه، وسيلفر ديوكس دي فيرتون، وغارفيلد.

وقال جاستين كار، نائب الرئيس لشؤون الاتحاد للشحن: «يحظى عملاؤنا في قطاع الفروسية بأهمية كبرى لدينا، وساهمت خدماتنا التي تتميز بالسلامة والراحة والموثوقية بأن نصبح الشريك المفضل لديهم لتقديم هذه الخدمات المتخصصة. وفي العام الماضي وحده، قام الاتحاد للشحن بنقل أكثر من 2500 من الخيول حول العالم عبر خدمة الإسطبلات الجوية سكاي ستابلز».

وتم نقل الخيول المشاركة في فعاليات «لونجين ماسترز» على متن طائرة شحن طراز بوينغ 777، مجهزة بهيكل مصمم لتوفير التهوية المثلى مع نظام التحكم في درجة الحرارة، وكلاهما عنصران ضروريان عند نقل الخيول. وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي طائرة الشحن على «الإسطبلات الجوية» المعتمدة من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا». وصممت هذه الإسطبلات أو المرابط بأرضيات غير قابلة للانزلاق تم تغطيتها بمواد ماصة.