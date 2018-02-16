قوّة البيانات والذكاء الاصطناعي يتصدران توجّهات 2018

تعمل التقنيات الرقمية على خلق فرص غير مسبوقة في كافة جوانب الحياة. واستعرض ديفيد ميدز، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى سيسكو، أبرز الجوانب التي ستتأثر بشكل ملموس بكيفية عمل الشركات والمؤسسات وتحقيقها للقيمة خلال العام 2018.

والتي تتمثل في قوة البيانات والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتغير طريقة عمل الشبكات، وتزايد الاعتماد على المساعد الشخصي الرقمي، وتعدد البنى السحابية، وترسّخ الأمن الرقمي في كل شيء.

وفيما يلي أهم النقاط التي أوردها ديفيد ميدز:

1. اجعل البيانات تعمل من أجلك تجمع المؤسسات خلال أيام معدودة قدراً من البيانات يفوق ما يمكن للعقل البشري معالجته أو استيعابه طوال عمر الإنسان (أو أكثر من شخص). فنحن نستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بهدف جمع وتحليل البيانات من كل مكان ـ بهدف مساعدتنا في اتخاذ قرارات أكثر ذكاء.

ونرى أن ذلك التوجه أصبح مطبّقاً بالفعل، فالمستشفيات يمكنها متابعة الأطباء والممرضين للتحقق من كونهم قاموا بغسل أيديهم في الأوقات المناسبة، ويمكن للبنوك معرفة المشاكل وحلها بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية قبل أن يتنبه المستخدمون. كما يمكن للمتاحف معرفة المعالم التي يفضّل الناس زيارتها أكثر من غيرها، والقائمة تطول. ونتوقع في العام 2018 أن نرى أمثلة أكثر بكثير تثبت أن بإمكان الخيال البشري تجاوز حدود الإمكانات.

2. تغيير طريقة عمل الشبكات لم يتغير أسلوب عمل الشبكات لحوالي 30 عاماً، إذ تتطلب إدارة إعدادات الشبكة يدوياً فريقاً كاملاً لتقنية المعلومات. ولكن هذا هو عام التغيير في هذا الجانب، حيث ننتقل من الأسلوب اليدوي لنعتمد على المقاصد.

3. أتمتة المساعد الشخصي في عالمنا المعاصر، علينا أن نطلب من المساعدين الافتراضيين تزويدنا بالمعلومات التي نبحث عنها، بحيث يتطلب الأمر منا طلب المعلومات بالضرورة. ولكن الوضع لا ينبغي أن يستمر كما هو، ففي عام 2018، سيكون المساعدون الافتراضيون أذكياء بما يكفي لمعرفة ما نحتاج قبل أن نخبرهم به.

4. ضرورة تعدد البنى السحابية لم يعد الحديث عن البنية السحابية بصيغة مفردة، فالبيانات والتطبيقات توضع حيث تحقق أفضل أداء لها، ومن الجيد نقلها بين البنى السحابية حسب الضرورة مع التأكيد على أهمية الأمن في كل النواحي.

5. ترسّخ الأمن في كل شيء سيكون بوسعنا في العام 2018 دمج الأمن في كل ما نقوم به، وسيمكننا مراقبة كيفية تصرف الأشخاص والأشياء والتعلّم من أنماطها والحصول على تنبيهات في حال وقوع أية تغييرات.