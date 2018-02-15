جزر«العالم» تعود بخطط أكثر طموحاً وإنجازها 2020

قالت صحيفة الغارديان: عادت عجلة البناء مرة أخرى في الجزر الخيالية التي تحتضن 300 جزيرة صناعية تمثل بلدان العالم، إلى الدوران، بما تزخر به من غرف نوم تحت الماء، و«جزيرة لوهان» والثلوج على مدار السنة، بعد عقد من الزمن قبالة ساحل دبي.

وأضافت الصحيفة البريطانية: لا غرابة أن تعود عملية البناء إلى مجراها الطبيعي في «جزر العالم»، فعلى شاطئ لبنان، حيث تقف حفنة صغيرة من السياح متعجبة، نرى حفارات في البعد، تُجرف الرمال ليقام على أنقاضها ما يبدو وكأنه هيكل مبنى جديد ضخم على الجزيرة المجاورة. فيما تمضي الشاحنات من مصنع خلط خرسانة في «موناكو» نحو «السويد»، حيث هناك مجموعة من الفلل قيد الإنشاء، صممت بالتعاون مع «بنتلي هوم»، وفي جزيرة «إيطاليا»، يرتفع فندق «بورتوفينو» شاهقاً من وسط الرمال، حيث يعتبر أول فندق من فئة الخمس نجوم مكرساً للعائلات في المنطقة.

في أثناء ذلك، يصار إلى إعداد الأرض لوصول مجمع متعدد الأضلاع على صورة جبال الألب إلى «جزيرة سويسرا»، فيما يقوم زورق سريع بجلب اثنين من المشترين لمعاينة منزل عائم، والاستمتاع بالمنظر من حجرة نوم «مزجّجة» تحت الماء. نعم، عاد «العالم» بعد عقد من الزمن بخطط أكثر طموحاً من أي وقت مضى.

يقول «جوزيف كليندينست» مؤسس المشروع: «سأجعل الثلوج تتساقط هنا على مدار العام. قد لا تكون الأمطار والثلوج جذابة جداً إذا كنت تعيش في شمال أوروبا، ولكنها بالنسبة لشخص يعيش في دبي هي أشياء سحرية »، ويضيف «الناس هنا يرقصون فرحاً في الشارع عندما تمطر».

ويؤكد كليندينست: إن المشروع بكامله بما فيه غرف النوم البالغ عددها 4000 غرفة، سيتم الانتهاء منها في الوقت المناسب لمعرض إكسبو دبي في عام 2020.