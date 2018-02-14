تطبيق إماراتي يدعم مبيعات المطاعم

تزداد وضوحاً يوماً بعد يوم، قدرة التكنولوجيا الحديثة على تسهيل حياتنا اليومية إن توفر الدافع والقدرة على الابتكار.

وبالتزامن مع انفتاح مجتمع الشباب على اختبار التقنيات والابتكارات الذكية، تمكنّت شركة «فور إم تكنولوجيز» الإماراتية المتخصصة في التقنيات المتقدمة من تطوير تطبيق ذكي باسم «درايفو» Drivu يهدف إلى تفادي الانتظار على طلبات الطعام والقهوة، والذي يؤدي إلى ازدحام مروري وتقليل زمن استلام الطلب.

وفي لحظة فتح الزبون للتطبيق يشاهد بالوقت الفعلي أيقونات للمطاعم والمقاهي المشاركة القريبة من موقعه الجغرافي، وعند اختياره أحدها، تظهر لدية قائمة الطعام والمشروبات وحال اختياره طلبه، يتنبه الموظف في المطعم المشارك لوجود طلب من خلال شاشة «آي باد» والوقت المتوقع لوصول العميل، مع حركة السيارة الفعلية ليقوم بالتزامن مع وصول العميل بتوصيل الطلب الجاهز إليه بدون أن يحتاج الأخير للبحث عن موقف أو النزول من السيارة.

ويؤكد مرشد محمد الشريك المؤسس في شركة «فور إم تكنولوجيز» أن التطبيق الذي تم تحميله أكثر من 10 آلاف مرة من «آب ستور»، ويشارك فيه أكثر من 100 مقهى ومطعم حتى الآن، ساهم في نمو مبيعات المطاعم المشاركة شهرياً بنسبة لا تقل عن 25%.

ويوضح أن فكرة التطبيق تقوم على أن سهولة الطلب على الطعام ترفع حجم المبيعات، وهنا يأتي دور التطبيق في ظل الازدحام المروري لتسريع عملية التسليم، خصوصاً وأن هناك العديد من المطاعم والمقاهي لا تطل على الشارع العام.