الإمارات التاسعة عالمياً في اليخوت الفاخرة الطويلة قيد التصنيع

صعدت الإمارات إلى المركز التاسع عالميًا من ناحية طول مشاريع اليخوت الفاخرة قيد التصنيع لهذا العام، مؤكدة مكانتها العالمية الرائدة في قطاع الملاحة الترفيهية مع 14 مشروع يخت فاخر بطول إجمالي يبلغ 611 متراً.

ويسهم معرض دبي العالمي للقوارب، الذي تقام دورته لهذا العام من 27 فبراير ولغاية 3 مارس في موقع جديد على قناة دبي المائية، بجميرا (بالقرب من نادي دبي للسيدات)، بشكل رئيسي في توليد طلب مستدام على اليخوت الفاخرة في المنطقة، باعتباره الحدث الملاحي الأهم في المنطقة.

ويعود معرض دبي العالمي للقوارب، في دورته رقم 26 لهذا العام، ليستقطب أكبر صانعي اليخوت وأهم مصمميها من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مجموعة من كبار خبراء مجالي التوريد والتصنيع في قطاع الملاحة الترفيهية، ويربط المعرض بين شركات تصنيع اليخوت وعملائها المحتملين، مؤكداً مكانة الشرق الأوسط كأحد أهم أسواق اليخوت في العالم.

ويشارك أعضاء جمعية صانعي اليخوت الفاخرة (سايباس) في دورة هذا العام بجناح خاص يحمل اسم «جادة اليخوت الفاخرة»، وتتضمن قائمة الصانعين المشاركين لهذا العام كلاً من «باجليتو» و«بينيتي» و«سي آر إن» و«فينسانتييري لليخوت» و«لارسين» و«فيدشيب» و«أوشيانو» و«سانلورنزو» و«هيسن».

وتتولى شركة جلف كرافت مهمة بناء مشروع اليخت الفاخر الأكبر لهذا العام والذي يحمل اسم ماجيستي 175.

وبالإضافة إلى تصنيف دبي ضمن أول عشر مدن في العالم فيما يتعلق بالأنشطة التجارية لعام 2017، والمرتبة الخامسة عالمياً فيما يتعلق بقدرتها على المنافسة والجاذبية، يشهد قطاع الملاحة السياحية مزيداً من التطوير، وتحافظ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مكانتها كسوق رئيسي لليخوت الفاخرة.

وكانت سايباس قد نشرت تقريرها الاقتصادي السنوي لعام 2017، والذي كشفت خلاله عن أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تضم 205 يخوت ترفيهية فائقة الفخامة. وكان للمنطقة أثر في نمو عدد اليخوت الفاخرة عالمياً بنسبة 7% على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال ثيو هونينغ، الأمين العام لجمعية صانعي اليخوت الفاخرة (سايباس): «تعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً لليخوت الفاخرة، فهذه المنطقة تضم 205 مراكب فائقة الفخامة يزيد طول كل منها على 40 متراً، ويمثل هذا الرقم 13% من إجمالي الأسطول العالمي لليخوت التي يزيد طولها على 40 متراً».