أجور النساء أعلى من الرجال في بعض مناطق ألمانيا

كشف تقرير صحافي عن أن الفجوات في الرواتب بين الرجال والنساء بألمانيا هي مجرد ظاهرة إقليمية بحسب دراسة لمعهد أبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي).

وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للعمل التي ينتمي إليها المعهد، والتي تم تقييمها خلال الدراسة، فإن هناك مناطق بألمانيا يزداد بها ربح النساء على الرجال.

وذكرت صحيفة «فيلت» الألمانية أمس أن الدراسة أظهرت أن فجوة الأجور لصالح النساء إلى أعلى معدلاتها في مدينة كوتبوس بولاية براندنبورج، حيث يزداد معدل دخل النساء عن الرجال هناك بنسبة 17%.

وفي المقابل تصل فجوة الأجور لصالح الرجال إلى أقصى مدى في مقاطعة «دينجولفينج-لانداو» بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، موضحة أنه بهذه المنطقة يزداد معدل دخل الرجال بنسبة 38% في المتوسط عن النساء. وقالت ميشائلا فوكس الخبيرة لدى المعهد لصحيفة «فيلت»: «في الأماكن التي يكسب بها الرجال أقل، تميل فجوة الأجور لصالح النساء، وفي الأماكن التي يكسب بها الرجال أكثر، نرى فجوة الأجور لصالح الرجال».