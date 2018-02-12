ميزات جديدة لتطبيق «أرضي» للقيادة الوعرة

أطلقت «لاند روڤر» نسخة جديدة من تطبيق الأجهزة المحمولة «أرضي» للقيادة على الطرق الوعرة.

وتأتي النسخة التي تحمل رقم 5,0 مع ميزات إضافية، وتصميم جديد، وواجهة سهلة الاستخدام؛ وهي تتماشى مع أحدث توجهات تطبيقات الهواتف المحمولة، بهدف تعزيز تجربة القيادة على الطرق الوعرة ومشاركة المسارات غير المعروفة مع الآخرين.

وسجل التطبيق منذ إطلاقه في ديسمبر 2015 أكثر من 83 ألف عملية تحميل مع أكثر من 650 مستخدماً نشطاً خلال الشهرين الماضيين. وتم استخدامه لتتبع أكثر من 3,300 مسار في أنحاء المنطقة على مدى العامين الماضيين.

ومع ارتفاع نسبة استخدام الهواتف الذكية في منطقة الخليج لتصبح الأعلى على مستوى العالم، جمعت «لاند روڤر» بين تراثها العريق في القيادة على الطرق الوعرة وشغفها بالابتكار، لتطلق أول تطبيق اجتماعي للهواتف المحمولة مخصص لمحبي القيادة على الطرق الوعرة. وتم تصميم تطبيق «أرضي» أداة أساسية لمساعدة عشاق المغامرات، أياً كانت مهاراتهم في القيادة، على سلوك وحفظ ومشاركة مساراتهم مع الآخرين.

تتيح النسخة الجديدة من التطبيق للمستخدمين تخطيط ومشاركة المغامرات مع الآخرين في جميع أنحاء العالم، والتخطيط المسبق لمسار الرحلات قبل الانطلاق على الطرق الوعرة، ورسم مسار الرحلة من الصفر، أو تحميل المسارات من أجهزة الملاحة الأخرى، أو اختيار أحد المسارات الموجودة أصلاً في التطبيق، وتحميل وتنزيل المسارات بصيغة GPX أو KML للسائقين الذين يستخدمون أي نوع من أجهزة الملاحة، والتفاعل مع عشاق القيادة على الطرق الوعرة في المنطقة، ومتابعة أخبارهم، وإبداء الإعجاب بتجاربهم، والتعليق على مغامراتهم، وتسجيل مسار الرحلات دون الحاجة إلى استخدام الإنترنت، وإدارة استهلاك بطارية الهاتف المحمول للتمكن من تسجيل مسارات أطول، وإرسال إشارة استغاثة في حال مواجهة أي مشكلة لطلب المساعدة من المستخدمين الآخرين، وإرسال رسائل نصية قصيرة للسائقين الآخرين في الجوار في حال انقطاع خدمة الاتصال بالإنترنت، وتتبع مسار الرحلة مجدداً ومشاركته مع الآخرين، أو استخدام المسارات التي سجلها المستخدمون الآخرون.