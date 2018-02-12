10 ملايين دولار من «فيسبوك» للقيادات المجتمعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت شركة فيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، عن إطلاق برنامج القيادات المجتمعية على فيسبوك، وذلك ضمن مبادرتها العالمية التي تستهدف تقديم الدعم، والمساندة، والاستثمار في الأشخاص الذين نجحوا في بناء مجتمعات سواء على الإنترنت أو على الأرض. وضمن هذا البرنامج، ستستثمر فيسبوك عشرات الملايين من الدولارات، من بينها 10 ملايين دولار تقدم منحة مباشرة للأشخاص الذين يقودون مجتمعات، دعماً لجهودهم وتمكينهم من الاستمرار في بناء مجتمعاتهم الفاعلة من خلال تطبيقات وخدمات فيسبوك، وفق ما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

كما يحظى قادة المجتمعات من خلال هذا البرنامج بفرصة فريدة من نوعها للتسجيل الآن في برنامج الإقامة ومنحة الزمالة، والذي تم تصميمه ليقدم التدريب والدعم والتمويل، لمساعدة القادة المؤثرين على تطوير مبادرات مجتمعية خاصة.

وسيتم اختيار أفضل خمسة قادة مجتمعيين من حول العالم، من الذين يمتلكون أفكاراً جريئة ومؤثرة، لينضموا إلى البرنامج، ومنحهم مبلغاً بقيمة مليون دولار لكل منهم، لتمويل العروض التي تقدموا بها للبرنامج. وفي الأثناء سيتم أيضاً اختيار 100 من القادة المجتمعيين من حول العالم للانضمام إلى برنامج الزمالة، ويتلقى كل منهم مبلغاً بقيمة 50 ألف دولار، يتم استخدامها في المبادرات الخاصة بالمجتمع.

وتقدم فيسبوك أيضاً أدوات جديدة لمديري المجموعات، كما أعلنت عن توسيع فريق المهندسين الذي يتخذ من لندن مقراً له، والمنوط به مهمة بناء تقنيات تساعد المستخدمين على حفظ سلامتهم وأمنهم على فيسبوك. وجاء هذا الإعلان في قمة مجتمعات فيسبوك التي عقدت في لندن، ومن بين هذه الأدوات الجديدة: أدوات المديرين، و البيانات الإعلانية للمجموعة، وقواعد المجموعة، والشخصنة.

ويمكن للمديرين الآن العثور على طلبات الأعضاء، والتعليقات غير المنشورة، وآراء المجموعة، والإعدادات وغيرها مجتمعة في مكان واحد. وتعمل هذه الأدوات على تيسير عملية إدارة المجموعات، وتوفير الوقت للمديرين حتى يتمكنوا من التواصل بشكل أكبر مع متابعيهم.

وبناء على طلب مديري المجموعات لتسهيل عملية مشاركة التحديثات، قدمت فيسبوك أداة «البيانات الإعلانية للمجموعة»، والتي تتيح للمدير نشر 10 بيانات تظهر على قمة الصفحة الخاصة بالمجموعة. ويمكن للمدير الإعداد المسبق لتوقيت النشر لكل بيان، ما يمنحهم مرونة أكبر في توصيل المعلومات المهمة في وقتها.

ولأن الحفاظ على سلامة المجتمعات أمر ضروري، لذا قام العديد من المديرين بفرض قواعد ومعايير قياسية خاصة داخل مجموعاتهم. واستكمالاً لهذا الجهد، قامت فيسبوك بإعداد قسم خاص بالقواعد المفروضة لمساعدتهم على توصيل تلك القواعد إلى أعضاء المجموعة. وأعلنت فيسبوك عن إطلاق مجموعة من الألوان التي تتيح للمديرين إضافة لونهم الشخصي ضمن المجموعة. ويتيح هذا التصميم الجديد لأصدقاء الأعضاء المتواجدين في المجموعة، التعرف عليهم وتعزيز الروابط في ما بينهم.