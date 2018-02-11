«سناب شات» تسعى إلى استقطاب معلني «انستغرام»

تسعى «سناب شات» إلى جذب معلنين جدد، وتحديداً أولئك الذين يعلنون على منافسها الأكبر «انستغرام»، حيث تعمل على استهداف هؤلاء المعلنين الذين يشترون إعلانات الفيديو العمودية على «انستغرام» والمنافسين الآخرين، وتقدم لهم إعلانات مجانية عبر تطبيقها.

وقال مصدر مطلع إن «سناب شات» توجّه المعلنين إلى تطبيق عبر الإنترنت يطلب منهم تحميل دليل الشراء، ثم تعرض الشركة عليهم إعلانات مجانية بمئات عدة من الدولارات. وتتمثل مشكلات «سناب شات» الإعلانية في عدم وجود عدد كافٍ من المعلنين الذين يقدمون عروض أسعار للإعلانات، وتلك التي تستخدم الخدمة تحصل على إعلانات رخيصة. وستعني زيادة عدد المعلنين مزيداً من المنافسة وارتفاع أسعار الإعلانات والمزيد من الأرباح، وحققت الشركة إيرادات بأكثر من 285 مليون دولار في الربع الرابع من العام الماضي بزيادة 72% عن الربع ذاته من العام الماضي.